Hindistan'da yıldırım çarpan 10 kişi öldü
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Şinhua ajansı, Batı Bengal'in Bankura, Hooghly, West Midnapore, Birbhum ve Parganas bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı yıldırımların 10 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.
Şiddetli yağışlar, Kolkata kentinde su baskınlarına ve tren seferlerinde aksamalara da neden oldu.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini söyledi.
Hindistan'da geçen ay yıldırım düşmesi ve yağışlar nedeniyle en az 250 kişi hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi yaralanmıştı.
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