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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.08.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Hindistan'da yağışlar nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'da yağışlar nedeniyle 282 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın güney, batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 282'ye çıktı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın Kerala, Karnataka, Maharaştra, Gujarat ve Madhya Pradeş eyaletlerinde devam eden yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında toplam 282 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ölü sayısının 102'ye yükseldiği Kerala eyaletinde kayıp 29 kişiye henüz ulaşılamadığını, Karnataka eyaletinde de ölü sayısının 61'e yükseldiğini bildirdi.

Seller nedeniyle Maharaştra eyaletinde yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a çıkarken, aşırı yağışlar Gujarat eyaletinde 31 ve Madhya Pradeş eyaletinde de 39 kişinin hayatına mal oldu.

Diğer yandan, Kerala'da geçen hafta boyunca 90'a yakın toprak kayması meydana geldiği ve şiddetli yağışların eyaletin bazı kesimlerinde iki gün daha etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

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