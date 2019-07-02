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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
02.07.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

Hindistan'da yağış nedeniyle çöken duvarlar çok sayıda can aldı

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Hindistan'da yağış nedeniyle çöken duvarlar çok sayıda can aldı

Hindistan'ın Mumbai kenti ve civarında etkili şiddetli yağışların etkisiyle çöken duvarlar 16 kişinin ölümüne neden oldu.

Yetkililer, Mumbai'nin Malad bölgesinde bir duvarın çökmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, enkaz altında daha fazla kişinin olabileceğini belirtti.     

Hindistan'da sel felaketi
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NDTV'nin haberinde, Mumbai yakınındaki Kalyan şehrinde de bir okul duvarının, bitişik iki evin üzerine çökmesi nedeniyle aralarında 3 yaşında bir erkek çocuğunun da bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.     

Hindistanda yağış nedeniyle çöken duvarlar çok sayıda can aldı

Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ölenlerin ailesine taziyede bulunarak yaralılara acil şifalar diledi.  Çöken duvarların altında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerine 500 bin rupi (yaklaşık 7 bin 250 dolar) tazminat ödeneceğini duyuran Fadnavis, şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan evde kalmalarını ve dışarı çıkmamalarını istedi.     

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR MUMBAİ'DE HAYATI FELÇ ETTİ     

Yerel basında çıkan haberlere göre, şiddetli yağışların hayatı felç ettiği Mumbai'de sağanağın yol açtığı sel suları trafikte aksamalara neden oldu.     

Demir yolu hattının sel suları altında kalması nedeniyle şehir içi ve şehirler arası tren seferleri iptal edildi.     

Şiddetli Muson yağmurlarından etkilenen Mumbai Havaalanı'nda çok sayıda uçuş iptal edilirken, 50'nin üzerinde uçağın civardaki havaalanlarına yönlendirildiği bildirildi.     

Hindistanda yağış nedeniyle çöken duvarlar çok sayıda can aldı

Yağışların devam etme ihtimaline karşılık bugün Mumbai genelinde eğitime ara verildi.     

Öte yandan, kentte bir nehrin taşmaya başlamasıyla nehir civarında yaşayan bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.     

Maharaştra eyaletinde hafta sonu bir sitenin otoparkını çevreleyen duvarın yağışın etkisiyle çökmesi sonucu 16 kişi ölmüştü.

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