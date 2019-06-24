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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.06.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Hindistan'da "ulusal bıyık" çağrısı

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Hindistan'da "ulusal bıyık" çağrısı

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) Milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, şubat ayında Pakistan'da düşürülen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ın bıyık modelinin "ulusal bıyık" ilan edilmesini talep etti.

INC'nin parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki başkanı olan Chowdhury, burada yaptığı konuşmada, Varthaman'ın "ulusal kahraman" olması gerektiğini belirterek, "Varthaman ödüllendirilmeli ve bıyığına 'ulusal bıyık' statüsü verilmeli." dedi.

Hint pilotun bıyığı, Pakistan ve Hindistan'da o günden itibaren sosyal medyada çok yer almış, reklamlara ve skeçlere konu olmuştu.

Pakistan jetleri düşürmüştü

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde yaşanan saldırının ardından Pakistan'la Hindistan arasında gerilim yükselmiş, bunun sonucunda iki ülke birbirinin topraklarına hava saldırısı düzenlemişti.

Hint pilotun uçağı da 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Hindistanda ulusal bıyık çağrısı

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

Varthaman, 1 Mart'ta Wagah Sınır Kapısı'ndan geçerek Hindistan'a teslim edilmişti.

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