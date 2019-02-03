Hindistan'da tren raydan çıktı, çok sayıda ölü var
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti.
Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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