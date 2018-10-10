Hindistan'da tren kazası: 5 ölü, 30 yaralı
Hindistan'ın kuzey eyaleti Uttar Pradesh'te tren kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Harchandpur kentinde meydana gelen tren kazası sebebiyle en az 5 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Bu sabaha karşı yerel saatle 06:05'te meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda yardım ekibi gönderildi.
Kazanın trenin raydan çıkması sonucu yaşandığı belirtildi.
Vagonların raydan çıkma sebebi henüz bilinmiyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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