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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
24.04.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Hindistan'da tek bir seçmen için aslanların yaşadığı ormanın 70 km içinde sandık kuruldu

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Hindistan'da tek bir seçmen için aslanların yaşadığı ormanın 70 km içinde sandık kuruldu

Hindistan'da 11 Nisan'da başlayan genel seçimlerde, dört sandık görevlisi ve bir polis memuru, Gujarat eyaletinin ücra bir köşesinde tapınakta tek başına yaşayan 69 yaşındaki bir din adamının oy kullanabilmesi için, Asya aslanlarının yaşadığı ormanda 70 kilometre yol kat ederek seçim sandığı kurdu.

20 yıldır tapınakta münzevi bir hayat süren Bhratdas Darşandas adlı din adamı, Salı günü kendisi için kurulan sandığa giderek oyunu kullandı. Darşandas'ın 2002'den beri hiçbir seçimi kaçırmadığı belirtiliyor.

Darşandas soyları tükenme tehdidi altında olan Asya aslanlarının yaşadığı 350 kilometrekarelik bir koruma alanındaki Şiva tapınağının sorumlusu.

Dünya genelinde sadece 600 Asya aslanının kaldığı tahmin ediliyor.

Hindistan'da parlamento üyelerinin belirleneceği seçimler 19 Mayıs'a kadar sürecek.

'BİR OY BİLE ÖNEMLİ'

Dünyanın en büyük demokrasisindeki seçimlerde yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmen için bir milyon oy merkezi kuruldu.

Coğrafi açıdan zorlu bölgelere fil sırtında oy sandıkları taşındı. Ancak tek bir seçmen için sandık kurulmasının sık rastlanılan bir durum olmadığı belirtiliyor.

Darşandas, oyunu kullandıktan sonraki açıklamasında "Hükümetin bu kadar zahmete katlanması, bir oyun bile ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Banej'de (din adamının yaşadığı yerin adı) her yerde seçime yüzde 100 katılım olmalı" dedi.

Hindistan'da oylar 23 Mayıs'ta sayılmaya başlanacak.

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