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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
16.07.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Hindistan'da sel 45 can aldı

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Hindistan'da sel 45 can aldı

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda son birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 45 kişi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle Assam eyaletinde 15, Bihar eyaletinde 24, Mizoram eyaletinde 5, Meghalaya eyaletinde de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.     

Yetkililer, sel durumunun en yüksek kategoriye çıkarıldığı Bihar, Uttar Pradeş ve kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlardan yaklaşık 6,93 milyon kişinin etkilendiğini, 295 bin hektar alanının hasar gördüğünü bildirdi.     

Hindistan Meteoroloji Dairesi, bu bölgelere tüm yıl düşen toplam muson yağmurlarının yaklaşık yüzde 40'ının son 10 günde yağdığını belirtti.     

Assam ve Bihar eyaletlerinde, silahlı kuvvetler, halkı hükümet tarafından kurulan geçici yardım kamplarına tahliye etmek için görevlendirildi.     

Meghalaya'da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında yollar ve bazı kamu binaları hasara uğradı.     

Mizoram'da, nehir sularının taşması sonucu 32 köy sular altında kaldı, en az bin aile tahliye edildi.     

Assam'da yer alan Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'dan fazlası sular altında kalırken, en az 23 hayvanın telef olduğu aktarıldı.     

Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.     

              

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