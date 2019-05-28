Hindistan'da sahte içkiden 6 kişi öldü
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttar Pradeş eyaletinde sahte içkiden en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Ajay Sahni, eyaletin Barabanki bölgesinde bir dükkandan aldıkları içkiyi tüketen 6 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Sahni, aynı dükkandan aldıkları içkiden içen diğer 5 kişinin de kusma, mide bulantısı ve mide ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Assam, Uttar Pradeş ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti.
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