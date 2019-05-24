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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
24.05.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Hindistan'da parlamento seçimlerini Modi ve BJP kazandı

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Hindistan'da parlamento seçimlerini Modi ve BJP kazandı

Hindistan Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

Hindistan'da, 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinin sonuçları açıklandı.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) seçimle belirlenen 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

BJP'ye en yakın oy alan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 52 sandalyede kaldı.

Seçim Komisyonu, Tamil Nadu'daki Vellore ilindeki seçimleri, "seçime şaibe bulaşmış olabileceği" şüphesiyle iptal ettiğinden, Meclis'teki 1 sandalye boş kaldı.

Bu sonuçlara göre BJP, Meclis'te tek başına iktidar olmak için gerekli 272 sandalye sayısını rahat şekilde aşmış görünüyor.

Parlamento seçimleri, Hindistan Başbakanı Modi ve iktidardaki BJP açısından bir referandum olma özelliği taşıyordu.

Modi liderliğindeki BJP, 2014'te yapılan genel seçimlerde Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 282'sini kazanarak iktidar olmuştu. En yakın rakibi INC ise 44 sandalyede kalmıştı.

Halk Meclisinin seçimle belirlenen 523 sandalyesi eyaletlerde, 20 sandalyesi "Birlik Toprakları" adı verilen 7 özel yönetim bölgesinde yapılan seçimlerde belirleniyor. 2 sandalyenin sahibi ise Hindistan'daki İngiliz toplumu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

DÜNYANIN EN UZUN SEÇİMİ

Hindistan'da dünyanın en uzun seçimi olan parlamento seçimleri 7 aşamada gerçekleştirildi. Yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin olduğu ülkede, seçimlere katılımın yüzde 67,11 olduğu belirtildi.

Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki 2'nci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki 3'üncü aşamada 117'sinin, 29 Nisan'daki 4'üncü aşamada 71'inin, 6 Mayıs'taki 5'inci aşamada 51'inin, 12 Mayıs'ta 6'ncı aşamada 59'unun ve 19 Mayıs'taki 7'nci ve son aşamada 59'unun belirlenmesi için oy kullanıldı.

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