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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 12:42,Son Güncelleme:/

Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü

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Hindistan'da otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü

Hindistan’da bir yolcu otobüsü tuk-tuk adı verilen araçla çarpıştıktan sonra bir çukura düştü. Kazada aralarında bir çocuğun da olduğu 26 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Maharaştra eyaletine bağlı Nashik şehrinde meydana geldi. Hindistan’ın NDTV kanalı, Ulusal Afet Müdahale Gücü sözcüsü Sachidanand Gawde’nin olayda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını söylediğini duyurdu.

Hindistanda otobüs kaza sonrası çukura düştü: 26 ölü

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