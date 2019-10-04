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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
04.10.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Hindistan'da ölü sayısı 73'e yükseldi!

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Hindistan'da ölü sayısı 73'e yükseldi!

Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 73'e çıktı.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Bihar'ın 15 bölgesinde 27-30 Eylül tarihlerinde etkili olan aşırı yağışlara bağlı sel ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e çıktığını bildirdi.

Eyalet afet yönetim biriminden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin boğulma, duvar çökmesi, ağaç devrilmesi ve elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suların henüz çekilmediği Patna şehrinde su taşkınlarının gündelik hayatı olumsuz etkilediği ve şehrin bazı bölgelerinde selden etkilenen bankaların, dükkanların ve özel hastanelerin bir haftadır kapalı olduğu aktarıldı.

SELLERDEN YAKLAŞIK 2 MİLYON 145 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

Eyalet hükümetinden dün yapılan açıklamada, sellerin eyaletin 15 bölgesindeki 959 köyü vurduğu ve yaklaşık 2 milyon 145 bin kişinin sellerden etkilendiği belirtilmişti.

Diğer yandan, pek çok yerde, selde telef olan hayvan leşlerinin hala sularda olmasının salgın hastalık riskini artırdığı kaydedilmişti.

Diğer yandan Uttar Pradeş eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve kazalarda ölenlerin sayısı 111 olarak açıklanmıştı.

Resmi veriler, ülkede bu yıl, son 25 yılın en şiddetli muson yağışlarının kaydedildiğini ve haziranda başlayan şiddetli yağışların yol açtığı afet ve kazalarda, 29 Eylül itibarıyla ülke genelinde bin 673 kişinin öldüğünü, ortaya koymuştu.

Güney Asya'da haziran-eylülde etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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