Hindistan'da okul müdürü öğrencileri 'ateşle sınadı'

Ülkenin doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir özel okulun müdiresi olan Sushanti Hembrom'un, 9 yaşındaki öğrencilerden birinin, bir diğer sınıf arkadaşının parasını çalıp çalmadığını anlamak için böyle bir yönteme başvurduğu söyleniyor.

Olay Çarşamba günü yaşandı ve ertesi gün velilerin şikayet etmesi üzerine Hembrom'un açığa alındığı açıklandı.

BBC Hintçe bölümünden Ravi Prakash'ın görüştüğü polis yetkilileri, Hembrom'un 'suçlu' öğrencinin korkup suçunu itiraf etmesini amaçladığını söylediler.

Fakat kimse ortaya çıkmayınca bütün öğrenciler ellerini ateşe tuttu. Bazıları ellerini çabucak çektiyse de yedi öğrencinin ellerinde yanıklar meydana geldi.

Bunlardan en az birinin yanıklarının kötü olduğu ve hastaneye götürüldüğü de bildiriliyor.

Yaralı öğrenci bir gün sonra taburcu oldu.

Polis Hembrom'un yaptığını kabul ettiğini ve büyük bir hata yaptığını söyleyerek öğrenciler ve ailelerinden özür dilediğini de açıkladı.

Hindistan okullarında öğrencilere fiziki cezalar verilmesi yasak ama yine de yaygın bir uygulama.

Bazı okullarda ceza yöntemi olarak giysilerin çıkarılması da kullanılıyor.

2017 yılında kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir yatılı okulda 10 yaşlarındaki 70 kız öğrencinin regl olup olmadığını kontrol etmek için çırılçıplak soyulması veliler tarafından şiddetle protesto edilmiş ve bir skandala dönüşmüştü.