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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.07.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Hindistan'da muhalefet lideri istifa etti

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Hindistan'da muhalefet lideri istifa etti

Hindistan Kongre Partisi (INC) Genel Başkanı Rahul Gandi, mayıs ayında açıklanan seçim sonuçlarının tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gandi, genel başkanlığı sürdürmesine yönelik parti içindeki girişimleri durdurmak için Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu. Gandi ayrıca kendisini destekleyenlerin "halefini seç" çağrısının bir parçası olmayacağını da belirtti.   Genel seçim başarısızlığından çok sayıda kişinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Gandi, "Parti başkanı olarak kendi sorumluluğumu göz ardı edip başkalarının hesap vermesini istemem adaletsizlik olurdu." değerlendirmesinde bulundu.       

Gandi, mayıs ayında açıklanan seçim sonuçlarının ardından istifa edeceğini duyurmuş ve partinin yeni liderini seçmesi gerektiğini belirtmişti. Kongre Partisinin önde gelen isimleriyse Gandi’nin partiye liderlik etmesi gerektiğini vurgulamıştı.       

2017’DE PARTİ LİDERİ SEÇİLMİŞTİ     

Rahul Gandi, 2007 yılında Kongre Partisinin genel sekreteri, 2013 yılında başkan yardımcılığına atandı. Hindistan’da 2014'te yapılan genel seçimlerde Kongre Partisi 543 sandalyeden 44’ünü kazanabilmiş ve parti tarihindeki en kötü sonuçları elde etmişti. Aralık 2017'de INC’nin başkanlığına gelen Gandi, bu sene yapılan seçimlerde partisinin 52 sandalye kazanmasının ardından tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa etti.     

Gandi’nin büyükbabası Jawaharlal Nehru bağımsız Hindistan’ın ilk başbakanı, babaannesi Indira Gandi Hindistan’ın ilk kadın başbakanı ve babası Rajiv Gandi ülkenin en genç başbakanıydı. Gandi’nin annesi Sonia Gandi uzun yıllar Kongre Partisi başkanlığını yürütmüştü.     

Ülkenin bağımsızlığa kavuşmasında büyük bir rol oynayan Kongre Partisi, Nehru-Gandi ailesinin parti içerisinde etkin olması sebebiyle "aile partisi" olarak nitelendiriliyor.       

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