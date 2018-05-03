Hindistan'da kum fırtınası felaketi! 77 ölü
Reuters haber ajansı, Hindistan'ın kuzeyinde ortaya çıkan şiddetli kum fırtınasında 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Reuters haber ajansına konuşan Hint yetkililer, fırtınada 77 kişinin öldüğünü, 143 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Uttar Paradeş ve Racastan eyaletlerinde yaşandığı belirtilen kum fırtınasında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Uttar Paradeş eyaletindeki Agra bölgesi, kum fırtınası felaketinden en fazla etkilenen bölge oldu. Tarihi Tac Mahal'in bulunduğu Agra'da toplamda 36 kişi hayatını kaybederken, Tac Mahal'de herhangi bir hasarın bulunmadığı ifade edildi.
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