Hindistan'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Hindistan'ın Odisha eyaletinde dağlık yolda kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Hindistan Times'ın haberine göre, Odisha eyaleti Ulaştırma Bakanı Nrusingha Sahu, Kandhamal bölgesinin Gadapur köyünden, dini bir etkinliğe katılmak üzere Brahmanigaon kasabasına giden yaklaşık 50 kişiyi taşıyan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazada yaralanan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
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