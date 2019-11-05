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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
05.11.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü

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Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın vergi memuru, ofisine gelen bir adam tarafından arazi tartışması sebebiyle yakılarak öldürüldü.

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  • Hindistanda kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü
  • Hindistanda kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü
  • Hindistanda kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü
  • Hindistanda kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi, ofisine gelen Kurra Sureş ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

Vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktükten sonra ateşe veren Sureş'in kapıyı içeriden kilitlediği ve bir süre beklediği belirtildi.

Binadaki diğer görevlilerin, vergi memurunun çığlıklarını duymaları üzerine kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarılırken, bir süre sonra Sureş'in kapıyı açarak vücudundaki yanıklarla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan vergi memuru Vijaya Redi'nin ise hayatını kaybettiği, kadını kurtarmaya çalışan üç görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

ÜÇ GÜN BOYUNCA BOYKOT YAPILACAK

Komiser Maheş Bagvat, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bir kişi tarafından mı yapıldı veya bir başkası yardım etti mi bunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Polis tarafından yakalanan ve vücudunda yüzde 50-60 yanık oluşan Sureş'in hastaneye yatırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından binlerce kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlarken, Telangana Maliye Çalışanları Derneği, üç gün boyunca boykot yapılacağını duyurdu.

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