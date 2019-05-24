Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: Çok sayıda ölü var
Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.
Hindistan'ın batı eyaleti Gujarat'ta bir binada çıkan yangında 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yangın, Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksinde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında çıktığını, en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Gujarat eyaleti Başbakan Yardımcısı Nitin Patel, yaptığı açıklamada, Surat kentinin Sarthana bölgesinde bir binada çıkan yangında özel derse katılan öğrencilerden 15'inin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.
Patel, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini de dile getirdi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği belirtildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, özel derslerin verildiği binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarındaki camlardan, yangın ve yoğun dumandan kaçan bazı kişilerin atladığı görülüyor.
BAŞBAKAN MODİDEN YANGINA DAİR TWEET
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, Surat’ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum dedi.
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