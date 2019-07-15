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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
15.07.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Hindistan'da beyin iltihabı salgını

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Hindistan'da beyin iltihabı salgını

Hindistan'ın Assam eyaletinde yılbaşından bu yana görülen ensefalit (beyin iltihabı) salgınlarında 177 kişi hayatını kaybetti.

Assam Ulusal Sağlık Misyonundan yapılan açıklamada, eyaletin çeşitli bölgelerinde yılbaşından bu yana devam eden Japon beyin iltihabı salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 76'ya yükseldiği belirtildi. 

Sağlık Misyonuna göre ocak ayından bu yana toplam 348 pozitif Japon ensefalit vakası rapor edildi.     

Açıklamada ayrıca eyalette yılbaşından bu yana görülen, Japon ensefaliti virüsünün de neden oldukları dahil akut beyin iltihabı salgınlarında 1350 vaka rapor edildiği, bunların 177'sinin ölümle sonuçlandığı kaydedildi.     

Eyalette, geçen yıl 509 Japon ensefaliti vakası görülmüş, 94 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti.     

Culex türü sivrisineklerin taşıdığı Japon ensefaliti virüsünün bulaştığı kişilerin yüzde 1'inde hastalık gelişiyor. Hastalığın ileriki seyirlerinde ani başlangıçlı baş ağrısı, yüksek ateş, oryantasyon bozukluğu, koma, titreme ve kasılma gibi belirtilerle beyin iltihabı oluşabiliyor.

Hindistan'da nem ve sıcaklığın yüksek seviyelere çıktığı muson mevsiminde sivrisinek ısırmasıyla yayılan sıtma, tifo ve beyin iltihabı gibi salgın hastalıklar yaygın görülüyor.     

Bihar eyaletinde, haziran ayından bu yana görülen akut beyin iltihabı salgınında 872 vaka kaydedilmiş, salgında çoğunluğu çocuk 176 kişi hayatını kaybetmişti.     

              

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