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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriHindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır
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Dünya
BBC Türkçe
07.05.2018 - 16:39, Son Güncelleme:

Hindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır

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Hindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kişi tecavüze uğradıktan sonra yakıldı. Kurbanıın durumunun ağır olduğu açıklandı. Ülkenin doğusundaki Jharkhand'da birkaç gün önce de16 yaşındaki başka bir kişi aynı yöntemle öldürülmüştü.

Son saldırıyla ilgili olarak ise bir kişi tutuklandı. Yüzde 95 yanık oranı bulunan 17 yaşındaki kız hastanede tedavi görüyor.

Polis şefi Shailendra Barnwal BBC'den Ravi Prakash'a yaptığı açıklamada, "Zanlı bize kurbanla evlenmek istediğini ancak kızın hazır olmadığını söyledi" dedi.

Tutuklunun Pakur semtinde bir akrabalarının evinde Cuma günü kurbanına saldırdığı açıklandı.

Polise göre onun yalnız kalmasını bekleyen zanlı, eve girdi, tecavüz sonrası evi ateşe verdii.

Çığlıkları duyan komşular kurbanı hastaneye götürdüler.
Hindistan polisi iki vakanın birbiriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hindistan'da vahşi tecavüz suçları büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

8 yaşındaki Keşmirli Müslüman bir kızın Ocak ayında toplu halde tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Hindistan Anayasa Mahkemesi vakayla ilgili tutuklanan, hepsi Hindu, 8 kişinin toplumlar arasındaki gerilimler nedeniyle başka bir eyalette yargılanmasına karar verdi.

Bu tür saldırıların sıklığı ve yayılan protestolar nedeniyle Hindistan hükümeti çocuk tecavüzcülerine ölüm cezası getirdi.

Sadece 2016 yılında Hindistan'da 40 bin tecavüz vakası yaşandı.

Pek çok tecavüz vakasının ise toplumsal damgalamalar nedeniyle bildirilmediği sanılıyor.

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