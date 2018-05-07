Hindistan'da 17 yaşındaki tecavüz kurbanı yakıldı, durumu ağır
Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde 17 yaşındaki bir kişi tecavüze uğradıktan sonra yakıldı. Kurbanıın durumunun ağır olduğu açıklandı. Ülkenin doğusundaki Jharkhand'da birkaç gün önce de16 yaşındaki başka bir kişi aynı yöntemle öldürülmüştü.
Son saldırıyla ilgili olarak ise bir kişi tutuklandı. Yüzde 95 yanık oranı bulunan 17 yaşındaki kız hastanede tedavi görüyor.
Polis şefi Shailendra Barnwal BBC'den Ravi Prakash'a yaptığı açıklamada, "Zanlı bize kurbanla evlenmek istediğini ancak kızın hazır olmadığını söyledi" dedi.
Tutuklunun Pakur semtinde bir akrabalarının evinde Cuma günü kurbanına saldırdığı açıklandı.
Polise göre onun yalnız kalmasını bekleyen zanlı, eve girdi, tecavüz sonrası evi ateşe verdii.
Çığlıkları duyan komşular kurbanı hastaneye götürdüler.
Hindistan polisi iki vakanın birbiriyle ilgili olmadığını düşünüyor. Hindistan'da vahşi tecavüz suçları büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.
8 yaşındaki Keşmirli Müslüman bir kızın Ocak ayında toplu halde tecavüze uğraması ve daha sonra öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Hindistan Anayasa Mahkemesi vakayla ilgili tutuklanan, hepsi Hindu, 8 kişinin toplumlar arasındaki gerilimler nedeniyle başka bir eyalette yargılanmasına karar verdi.
Bu tür saldırıların sıklığı ve yayılan protestolar nedeniyle Hindistan hükümeti çocuk tecavüzcülerine ölüm cezası getirdi.
Sadece 2016 yılında Hindistan'da 40 bin tecavüz vakası yaşandı.
Pek çok tecavüz vakasının ise toplumsal damgalamalar nedeniyle bildirilmediği sanılıyor.
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