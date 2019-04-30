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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: INDIAN ARMY
30.04.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Hindistan: Yeti canavarının ayak izini bulduk

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Hindistan: Yeti canavarının ayak izini bulduk

Hindistan'da ordunun resmi Twitter hesabından yapılan, Yeti canavarının ayak izinin bulunduğuna yönelik paylaşım, sosyal medyada geniş katılımlı bir tartışma başlattı.

6 milyon takipçisi olan silahlı kuvvetler hesabından yapılan paylaşımda fotoğrafla birlikte "Makalu Üs Bölgesinde Yeti canavarına ait, gizemli ayak izleri" ifadesi yer aldı.

Himalayalar'da yaşadığına inanılan efsanevi canavarla ilgili hikayeler, Güney Asya toplumları arasında yaygın şekilde anlatılıyor.

Hint ordusunun resmi hesabından yapılan paylaşım ise efsaneyi yeniden canlandırmış durumda.

Times of India gazetesi, 9 Nisan tarihinde kaydedilen ayak izinin, ordu yetkilileri tarafından, "geçmiş teorileri doğruladığı gerekçesiyle" kamuoyuna duyurulduğunu bildirdi.

Hindistan: Yeti canavarının ayak izini bulduk

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası gelen esprili yanıtlara ise ordu bir açıklama daha yaparak yanıt verdi ve "kanıt" denilen fotoğraf ile ilgili "tüm sürecin uzmanlara devredildiği" belirtildi.

Hindistan: Yeti canavarının ayak izini bulduk

2013 YILINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONUSU OLMUŞTU

Aynı zamanda "Korkunç Kardanadam" olarak da anılan Yeti'nin Himalayalar'ın zirvelerinde yaşadığına inanılıyor.

Özellikle Nepal ve Butan bölgesinde, bir ayak izine rastladığını iddia eden insanların sayısı hiç az değil.

Oxford Üniversitesi uzmanları, 2013 yılında yaptıkları bir araştırma sonucunda, "Koca Ayak" adıyla da bilinen 'Yeti'nin aslında boz ayının bir alt türü olabileceğine işaret etmişti.

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