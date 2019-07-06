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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.07.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek

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Hindistan vergisini ödeyenlerin isimlerini binalara ve yollara verecek

Hindistan, halkı vergi ödemeye teşvik için vergisini düzenli ödeyenlerin isimlerini yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Başdanışmanı Krishnamurthy Subramanian tarafından meclise sunulan 2019 Ekonomik Araştırma Anketi'nde ülkede vergi gelirinin artırılmasına yönelik öneriler yer aldı.

Vergi ödemeye teşvik için eyaletlerde ve kentlerde düzenli vergi ödeyen kişilerin isimlerinin yollara, meydanlara, kurumlara, binalara ve trenlere verilmesini öneren ankette, ayrıca bu kişilere havalimanlarında hızlı geçiş ve diplomatlara verilen özel geçiş alanları gibi haklar tanınması da tavsiye edildi.

İnşaatların yanına "Dikkat! Verginiz çalışıyor" tabelası koyularak halka, ödenen vergilerin hizmet olarak geri döndüğü hissini vermek gerektiği belirtilen çalışmada, "Vergi ödeyenlere özel sosyal tesisler kurarak onları onurlandırmalı ve vergi ödemenin onurlu bir davranış olduğunu göstermeliyiz." ifadesi kullanıldı.

2019 Ekonomik Araştırma Anketi'ne göre 2017-2018 döneminde 1,3 milyarı aşkın nüfusu bulunan Hindistan'da yalnızca 41 milyon kişi vergi ödedi. Bunun nedenleri arasında, vergi kaçırmanın dışında birçok kişinin vergi ödeyecek kadar kazanç sahibi olmaması gösterildi.

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