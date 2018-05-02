Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor
GeriDünya Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
02.05.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Hindistan Anayasa Mahkemesi, ülkenin en önemli sembollerinden birisi olan Tac Mahal'in kirlilikten renk değiştirdiğini ifade ederek hükümete uluslararası destek arayışlarına başlama talimatı verdi.

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Anayasa Mahkemesi sözcüsü hükümete seslendiği konuşmada "Elinizde imkanlar varsa bile bunları kullanmıyorsunuz. Belki de umurunuzda bile değil" diyerek tepki gösterdi.

17. yüzyılda beyaz mermer taşlarla inşa edilen Tac Mahal'in kirlilik nedeniyle önce sararmaya başladığı, şimdiyse mermerin yer yer kahverengi ve yeşil renk aldığı ifade ediliyor.

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Anıtın rengindeki değişikliğe hava kirliliğinin yanı sıra şantiyelerin yaydığı toz ve molozların ve böcek dışkılarının yol açtığı belirtiliyor.
Hindistan hükümeti Tac Mahal yakınlarındaki binlerce fabrikanın kapatılması ve başka bölgelere taşınması yönünde talimat vermişti.

Ancak Tac Mahal'in korunması için daha etkin bir çaba gösterilmesi gerektiğini savunanlar hükümeti yeterli çabayı göstermemekle suçluyor ve anıtın rengini yitirmeye devam ettiğini vurguluyor.

Anıtın hemen yanında bulunan Yamuna Nehri'nin açık lağıma dönüşmüş olması nedeniyle bölgedeki sinek nüfusunda patlama yaşandığı belirtiliyor.

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Anıtın duvarlarında da böceklerin dışkıları nedeniyle yer yer yeşerme gözlendiği ifade ediliyor.
Tac Mahal, 1643'te Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 14'üncü çocuğunu doğururken 38 yaşında ölen eşi Mümtaz Mahal adına yaptırdığı bir anıt mezar.

Anıt geçtiğimiz yıl Hindistan'daki iktidar partisi üyelerinin açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi milletvekillerinden Sangeet Som, Tac Mahal'i "Hint kültüründeki kara bir leke" olarak nitelemiş ve "Tac Mahal'i inşa eden adam babasını hapse attı. Hinduları katletmek istedi" demişti.

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?

Hindistan renk değiştiren Tac Mahal için çare arıyor

Ülke şokta! 'Erkekleri kandırıp kurban etmeye çalışıyor'

Dünya’nın en acı biberini yiyen adam hastanelik oldu