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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
07.09.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Hindistan, Chandrayaan-2'nin Ay'a iniş modülüyle irtibatı kaybetti

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Hindistan, Chandrayaan-2'nin Ay'a iniş modülüyle irtibatı kaybetti

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), uzay aracı Chandrayaan-2'nin iniş modülü Ay yüzeyine 2,1 kilometre yaklaşmışken, modül ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

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  • Hindistan, Chandrayaan-2nin Aya iniş modülüyle irtibatı kaybetti
  • Hindistan, Chandrayaan-2nin Aya iniş modülüyle irtibatı kaybetti
  • Hindistan, Chandrayaan-2nin Aya iniş modülüyle irtibatı kaybetti
  • Hindistan, Chandrayaan-2nin Aya iniş modülüyle irtibatı kaybetti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ISRO Başkanı Kailasavadivoo Sivan, yaptığı açıklamada, Chandrayaan-2'nin iniş modülü Vikram'ın Ay yüzeyine iniş sürecinin 2 Eylül'den bu yana planlandığı gibi gittiğini belirtti.

Sivan, Vikram Ay yüzeyine 2,1 kilometre kadar yaklaştığında modül ile irtibatın kaybolduğunu, verileri incelediklerini kaydetti.
Modülün inişini, ISRO'da 60 öğrenciyle izleyen Başbakan Narendra Modi, irtibatın kesilmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bilim insanlarından cesur olmalarını ve umutlarını kaybetmemelerini istedi.

Hindistan'ın geriye bakmadığını, ders alarak, Ay'a uzay aracı gönderme misyonu tamamlanana kadar ileriye bakacağını ifade eden Modi, "Daha yüksek başarılara ulaşacağız. Bilim adamlarımıza, Hindistan'ın sizinle gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Ulusal ilerleyişimize olağanüstü bir katkı sağlayan istisnai profesyonellersiniz." dedi.

Vikram, 2 Eylül'de Ay'ın yörüngesinde bulunan Chandrayaan-2'den ayrılmıştı. Vikram'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde iki krater arasında kısmen düzlük olan bölgeye indirilerek, burada100 milyon ton su içerdiği sanılan kraterleri incelemesi planlanıyordu.
Chandrayaan-2, Hindistan'ın Ay yüzeyine ilk yumuşak iniş denemesiydi.

İniş modülü başarılı olsaydı, Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapan 4'üncü ülke olacaktı.
Uydu, iniş ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, 22 Temmuz'da fırlatılmıştı.

"Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay'a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başaran Hindistan, 2022 yılına kadar uzaya insan göndermeyi planlanıyor.

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