Hindistan Başbakanı Modi'nin ceketi moda oldu
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kolsuz ceketi ülke genelinde büyük rağbet görüyor.
Hindu ulusalcılığına verdiği önemle Hindistan'daki diğer başbakanlardan farklı bir siyasi çizgi izleyen Başbakan Narendra Modi, kıyafetleriyle de ilgi odağı oluyor.
Başbakan Modi'nin sık sık tercih ettiği kolsuz ceket, ülke genelinde büyük ilgi görüyor. Başkent Yeni Delhi'de satılan Modi Ceketi için mağazalar günde en az 100 adet satış yaptıklarını söylüyor.
Modi Ceketi'nin ünü Hindistan sınırlarını da aşmış durumda.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de birkaç hafta önce Twitter hesabında Modi Ceketi giydiği bir fotoğrafı 'Hindistan ziyaretim sırasında Başbakan Modi'ye bu ceketlerle harika göründüğünü söyledim ve bana hemen ölçülerime uygun bir tane gönderdi. Kibar davranışından dolayı Modi'ye teşekkür ediyorum' notuyla paylaştı.
Moon'un paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar Moon'un paylaştığı ceketin aslında Hindistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Jawaharlal Nehru'nun giydiği ve Modi'ye muhalefet eden partilerin sembol olarak kullandığı ceketlere benzetti.
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