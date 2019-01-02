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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Hindistan Başbakanı Modi'den Babri Camisi açıklaması

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Hindistan Başbakanı Modi'den Babri Camisi açıklaması

Hindistan Başbakanı Modi, Aşırılıkçı Hindular tarafından 1992'de yıkılan Babri Camisi'nin arazisine Hindu tapınağı inşa edilip edilmeyeceğine ilişkin kararın ancak yargı sürecinin sonunda verileceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Müslümanlar ve Hindular arasındaki on yıllardır süren Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini söyledi.

Modi, ANI haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bırakalım yargı süreci normal seyrinde ilerlesin. Yargıya siyaset karıştırmayın. Yargı sürecinin sona ermesini bekleyin." dedi.

Aşırı milliyetçi Hinduların, Uttar Pradeş eyaletinde 1990'ların başında yıkılan, 16. yüzyıldan kalma Babri Camisi'nin bulunduğu tarihi sit alanında Hindu tapınağı inşa edilmesi yönündeki talebi gerilime yol açarken Modi, "Yargı süreci sona erdikten sonra hükümet olarak sorumluluğumuz ne olursa olsun her türlü çabayı göstermeye hazırız." diye konuştu.

Modi, Kongreye, Ram Tapınağı konusundaki yargı sürecini ertelemek için milletvekillerini kullanmamaları konusunda başvurmak istediğini ifade etti.

Sağcı gruplar, Modi'nin Bhartiya Janata Partisinden (BJP) tartışmalı alanda bir tapınak inşa edilmesi konusuna parlamentoda çözüm getirmesini talep ediyor.

MÜSLÜMAN LİDERLER MODİ'NİN AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

Modi'nin Babri Camisi arazisi konusunda yaptığı açıklamayı değerlendiren Müslüman liderler, yasal süreç devam ettiği sürece hükümetin konuyla ilgili karar alamayacağını ifade etti.

Hindistan İmam Konseyi Başkanı Maulana Maqsood ul Hasan Qasmi, AA muhabirine verdiği demeçte, Modi'nin açıklamasının, hükümeti bu konuda harekete geçirmeye zorlayan aşırı sağcılara bir mesaj olduğunu söyledi.

Qasmi, yasal süreç devam ederken kimsenin konu ile ilgili şu an için karar alamayacağını vurguladı.

İktidardaki BJP'nin 3 eyalette yakın zaman önce yapılan seçimleri kaybettiğini hatırlatan Qasmi, "Bu yüzden bu konuyu daha fazla gündeme getiremeyeceklerini anladılar. Ülkedeki sıradan insanlar Yüksek Mahkemenin kararını kabul edecek." dedi.

"HÜKÜMETİN YARGI SÜRECİNE MÜDAHALE EDİP ETMEYECEĞİ NET DEĞİL"

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan Müslüman Siyasi Konseyi Başkanı Tasleem Rahmani, AA muhabirine, Modi'nin söylemlerinin hükümetin bu konudaki tutumunu netleştirmediğini kaydetti.

Rahmani, "Modi, hükümetin, yasal süreç sona erene kadar konuyla ilgili bir karar almayacağını söyledi ancak aynı zamanda parlamentoda herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağını da açıkça belirtmedi. Hükümetin yargı sürecine, hızlandırma ya da aksi şekilde müdahale edip etmeyeceği de net değil." ifadesini kullandı.

Hindistan'da Yüksek Mahkemenin, Babri Camisi anlaşmazlığı konusundaki davayı 4 Ocak'ta görmesi bekleniyor.

Yıkılan caminin arazisi Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusu

Tarihi Ayodhya şehrinde geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindularla Müslümanlar arasında tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini iddia ediyor.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini talep ediyor.

Mesele yargıya yansırken Hindistan Yüksek Mahkemesi, davayla ilgili duruşmayı Ocak 2019'da görme kararı almıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Faizabad kentinin adının kasım ayında Ayodhya olarak değiştirilmesine karar verilmişti.

Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindular tarafından kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

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