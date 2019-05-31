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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
31.05.2019 - 17:24, Son Güncelleme:

Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı

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Hindistan Başbakanı Modi yeni kabineyi açıkladı

Yeni kabinede, Hindistan Halk Partisi (BJP) Başkanı Amit Shah, İçişleri Bakanı olarak görev yapacak. ABD ve Çin'de büyükelçiliği yapmış diplomat Subrahmanyam Jaishankar Dışişleri Bakanı oldu.

Hindistan'da dün, ikinci defa başbakanlık için yemin eden Narendra Modi yeni kabinesini açıkladı.

NDTV kanalının haberine göre, 24 bakanın yer aldığı yeni kabinede, seçimlerde birinci çıkan Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi (BJP) Genel Başkanı Amit Shah, ülkenin yeni İçişleri Bakanı oldu.

Modi'nin önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olan Rajnath Singh da Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Önceki kabinede Savunma Bakanlığı görevinde bulunan Nirmala Sitharaman ise Maliye Bakanlığına getirildi.

Modi, daha önceleri ABD ve Çin'de büyükelçilik görevinde de bulunmuş diplomat Subrahmanyam Jaishankar'ı da Dışişleri Bakanı olarak atadı.

Ülkede 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan BJP'nin adayı Başbakan Narendra Modi, dün başkent Yeni Delhi'de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan olmuştu.

Yabancı ülke liderleri, üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katılmıştı..

Öte yandan yemin törenine, Pakistan Başbakanı İmran Han davet edilmedi.

Hindistan Seçim Komisyonunun açıkladığı oy sayım sonuçlarına göre, Başbakan Narendra Modi'nin aday olduğu Hindistan Halk Partisi (BJP), parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) seçimle belirlenen 543 sandalyeden 303'ünü kazanarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştı.

BJP'ye en yakın oy alan Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Seçim Komisyonu, Tamil Nadu'daki Vellore ilindeki seçimleri, "seçime şaibe bulaşmış olabileceği" şüphesiyle iptal ettiğinden, Meclisteki 1 sandalye boş kalmıştı.

Bu sonuçlara göre BJP, Meclis'te tek başına iktidar olmak için gerekli 272 sandalye sayısını aşmıştı.

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