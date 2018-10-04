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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.10.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Hindistan, Arakanlı Müslümanlar'ı sınır dışı etme kararı aldı

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Hindistan, Arakanlı Müslümanlar'ı sınır dışı etme kararı aldı

Hindistan Yüksek Mahkemesi, 7 Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a sınır dışı edilmeme talebine onay vermedi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Arakanlı Müslümanlar'ın Myanmar'a sınır dışı edilmelerini durdurmayı reddetti.

HindustanTimes'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, savunma avukatı Praşant Bhuşan'ın, Myanmar'da zulme uğramaktan endişe eden 7 Arakanlı Müslüman'ın Hindistan'da kalmasına izin verilmesi yönündeki talebini kabul etmedi.

Hindistan'a yasa dışı yollardan girmekten 2012 yılında tutuklanan ve ceza evinde tutulan 7 Arakanlı Müslüman'ın, Yüksek Mahkeme'nin kararı üzerine birkaç saat içinde Manipur'dan Myanmar'a sınır dışı edilmeleri bekleniyor.

Bhuşan, kararın ardından Yüksek Mahkeme'nin devletsiz kişileri koruma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. BM Irkçılık Özel Raportörü Tendayi Achiume de Hindistan hükümetinin Arakanlı Müslümanlar'ı sınır dışı etme planının, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelebileceğini söyledi.

Hindistan hükümetinin avukatı Tuşar Mehta ise Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlar'ın ülke vatandaşı olduğunu kabul ettiğini ve dönüşlerini kolaylaştıracak kimlik belgelerini verdiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Yabancılar Kanunu çerçevesinde ülkeye yasa dışı yollardan girmekten cezalarını çeken 7 Arakanlı Müslüman'ın Myanmar'a dönmeye istekli olduğu" ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde gözaltı merkezlerinde 32 Arakanlı Müslüman'ın tutulduğu belirtiliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Assam'daki Arakanlı Müslüman göçmenlere erişim izni istemiş, ancak bu talep kabul edilmemişti.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR'A ETNİK TEMİZLİK

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlılar'ın topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanlar'ın geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'ın gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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