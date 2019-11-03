Hık demiş burnundan düşmüş
Eski Malezya Kralı 5. Muhammed’in eski eşi Rus güzellik kraliçesi Oksana Voyevodinaya, kraldan olduğunu öne sürdüğü oğlu İsmail Leon’u ilk kez basına gösterdi. Voyevodinaya, 5 aylık oğlunun aynı babasına benzediğini söyledi.
Eski Malezya Kralı 5. Muhammed’in (50) şeriat kurallarına göre boşadığı eski eşi Rus güzellik kraliçesi Oksana Voyevodinaya, 5. Muhammed’den olduğunu iddia ettiği oğlu İsmail Leon’u ilk kez İngiliz basınına gösterdi. Voyevodinaya, beş aylık oğlunun her bir parçasının babasına benzediğini söyleyerek oğlunun biyolojik babasının eski kral olduğunu öne sürdü.
‘BABASI GİBİ YAKIŞIKLI’
Voyevodinaya, “Çok iyi ve tatlı bir çocuk. Annesi gibi çok zeki, çok konuşkan. Aynı babası gibi çok yakışıklı. Onu çok ama çok seviyorum” dedi. Evliliklerinin birinci yılında eski eşini henüz 4 aylık hamileyken boşayan Muhammed, bebeğin kendisinden olduğunu inkâr etmişti. Voyevodinaya ise DNA testine başvuracağını söylemişti.
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