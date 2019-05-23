'Hiç davet edilmedim' dedi tezgah açtı... Ünlü isim orada ortaya çıktı
Banksy, herkesin bildiği ama kimsenin tanımadığı dünyanın en ünlü sokak sanatçısı Venedik’te polis tarafından kovuldu. Venedik Sanat Bienali’nin başladığı günlerde, Bienal'e hiç davet edilmemiş olmasına da atıfla sokakta bir resim tezgahı kuran Banksy, Venedik polisi tarafından izni olmadığı gerekçesiyle kovuldu.
Venedik halkını isyan ettiren devasa turist gemilerinin lagünden geçişini yağlı boya tablo resimlerle yorumlayan Banksy, yine gizemli kimliğini koruyarak olan biteni Instagram üzerinden bir video ile paylaştı.
Banksy, Venedik’in ünlü San Marco meydanından kovuluşunu “Venedik Bienali’ndeki tezgahımda sergilerken. Dünya’nın en büyük ve prestijli sanat etkinliği olmasına rağmen, nedense, hiç davet edilmedim” yorumuyla paylaştı.
'GERİLLA SANATÇI'
Yaklaşık 10 yıldır dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı graffiti'lerle tanınan ve "Banksy" ismini kullanan sanatçı gerçek kimliğini gizlemeyi tercih ediyor. 'Gerilla sanatçı' eserlerinde savaş, çevre, insan hakları ve tüketim çılgınlığını konularını işliyor.
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