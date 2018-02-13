Hessenli veliler dernek kurdu

GENEL kurulun divanı Atila Karabörklü, Sevim Yılmaz ve Esad Şahin‘den oluştu. Seçim sonrasında oluşan Hessen Türk Veliler Birliği (TEB Hessen) yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımları şöyle oldu: Hatice Kızıl başkan, Asiye Aşar başkan yardımcısı, Hatice Bektaş başkan yardımcısı, Birgül Koyupınar sayman, Yonca Kiel yazman, Banu Atak, Aygül Klein üye, Abdullah Eldelekli , Berrin Nakipoğlu-Schimang ve Yücel Tuna denetim kuruluna seçildi.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLİYORDU

Genel kurulda konuşan Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Atila Karabörklü, şöyle dedi:

“Eğitim konusunda çok önemli çalışmalara imza atacağına inandığımız yeni derneğimiz, Hessen Türk Toplumu ve aynı zamanda Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu üyesi. Hayırlı olsun, görev tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Eğitim birey, aile ve toplum için en önemli konu. Eğitimde başarılı olan toplumlar, ekonomide, bilimde, sanayide, demokrasi ve barışı inşa etmede, uyumlu ve dengeli bir sistem kurmada başarılı olmaktalar. Hessen Türk Toplumu olarak Hessen’de eksikliğini hissettiğimiz ve uzun yıllardır üzerine çalıştığımız Türk veli birliğinin kurulmuş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Böylece eğitim odaklı çalışmaların daha ileri düzeye gelmesi asıl dileğimizdir. Veliler olarak çocuklarımızın eğitimde başarılı olmaları için daha yapacak çok işlerimiz var. Bunu ancak el birliği ile gerçekleştirebiliriz. Hessen Türk Veliler Birliği bunun için kurulmuş bir dernek. Herkesin bu derneğe sahip çıkmasını bekliyorum.”