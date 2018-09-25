Hesapsız kitapsız cömertlik
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) ‘Günümüzdeki İnsani Sınamalara Karşı Türkiye’nin Rolü’ panelinde konuştu.
Konuşmasında Somali, Yemen, Suriye, Gazze ve Myanmar'da büyük acıların yaşandığına dikkat çeken Erdoğan, “Yapabildiğimiz, konuşmaktan, sebepleri kritik etmekten çok daha öte şeyler olmalı. İnsani yardım, bu anlamda insanlık vicdanının en anlamlı fiilidir” ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan şöyle devam etti: “Öylesine büyük adaletsizlikler var ki, bu sorunları hesaplarla değil, verdikçe çoğalan merhamet, sevgi ve vicdan duygusuyla çözebiliriz.
İşte bu nedenle Türkiye'nin insani yardım vizyonu, kredilere değil, tam anlamıyla 'insani yardım'a dayanmaktadır. Türkiye'yi, insani yardım konusunda milli gelire oranla birinci yapan da, bu hesapsız kitapsız cömertliktir. Türkiye’nin güneydoğusundaki bir şehrimiz bunun en çarpıcı örneğidir. Kilis’te Suriyeli mülteci sayısı yerel nüfusu aşmıştır. Kilis bu yönüyle, bombalardan kaçan kadınlar ve çocuklar söz konusu olduğunda, bütün hesapların bırakıldığı, merhametin her yeri kapladığı sembolik bir anlama bürünür. Ekmeğin, sofranın, evin, şehrin paylaşıldığı bir evrene dönüşür. Hayatını insani yardıma adamış nice güzel insan var dünyada. Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her sabah güneş yeniden doğabiliyorsa, bu onların aydınlığıdır. Merhametin olduğu yerde en acı zehirler zararsız kalır. Merhamet, bütün kötülüklerin panzehiridir. İnsani yardım çabalarının bütün sessiz ve isimsiz kahramanlarını huzurlarınızda selamlıyorum.”
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