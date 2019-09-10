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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.09.2019 - 10:03, Son Güncelleme:

Hesaplarına yanlışlıkla 120 bin dolar yatırılan çifte mahkeme şoku

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Hesaplarına yanlışlıkla 120 bin dolar yatırılan çifte mahkeme şoku

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bankanın hesaplarına yanlışlıkla yatırdığı 120 bin doların (yaklaşık 700 bin lira) tamamına yakınını harcayan bir çift hırsızlıktan yargılanıyor.

Mahkeme kayıtlarına göre BB&T bankası, 31 Mayıs'ta bir yatırım şirketine gönderilmesi gereken parayı Robert ve Tiffany Williams çiftinin hesabına yatırdı.

Banka yanlışlığı 20 Haziran'da fark etti. Ancak bu süre içinde çift bankaya haber vermeden paranın 107 bin dolarını harcadı.

Çiftin bu parayla Chevrolet Traverse marka bir SUV araba, bir yarış arabası, bir karavan ve ev eşyası aldığı aldığı ve arkadaşlarına 15 bin dolar yardım yaptığı belirlendi.

Hırsızlık ve hırsızlık malı alma suçlamasıyla dün mahkemeye çıkarılan çift, duruşmada paranın kendilerine ait olmadığını bildiklerini kabul etti.

'ORTALAMA BAKİYELERİ 1,000 DOLAR'

Posta Dairesi'nde çalışıyor görünen ancak mahkemede kendini ev kadını olarak tanıtan 35 yaşındaki Tiffany Williams ile bir su dağıtım şirketinde çalışan 36 yaşındaki Robert Williams 25 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Yanlışlığın fark edilmesinden sonra Tiffany Williams'ın kendisini arayan banka görevlisine "Para kalmadı, faturalarımızı ödedik" dediği belirtildi.

Banka temsilcisi mahkemede, yanlışlıktan önce, dört çocuklu çiftin hesabında her zaman ortalama olarak bin dolar tutarında bir para olduğunu söyledi.

Banka, çiftten paranın 107 bin doların yanı sıra bu paranın faizini de talep ediyor.

Robert Williams'ın geçmişte iki kez karşılıksız çek kesmek suçlarından gözetim ve hapis cezası aldığı belirtiliyor.

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