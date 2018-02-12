Herkesin evine girmek istiyoruz

İSTANBUL Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Mutfak Komitesi Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, “Hollanda’nın partner ülke olarak 140 şirketle iştirak ettiği fuara Türkiye 150 firma ile yer aldı. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olduğu için firmalarımız açısından son derece önemli. Fuara 23. kez katıldık. Bu fuara 17 kez katılan firmalarımız var. 2007 yılında Türkiye’den 37 firma düzeyinde gerçekleşen milli katılım sayısı bu yıl 73’e yükseldi. Artık her kesime hitap eder hale geldik. Türkiye fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alıyor. Ürünlerimizle bütün dünya evlerine girmek istiyoruz” dedi.

9’UNCU SIRADAYIZ

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5.88 artarak 4 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2018 Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak 306 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatındaki düşüş sürüyor. Dünya mutfak sektörünün ticaret hacmi 2016 ‘da 198 milyar dolar oldu. Biz ülke olarak dünya Mutfak Sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2 pay alarak dokuzuncu sırada yer alıyoruz” diye konuştu.

BULUŞMA NOKTASI

Sektörün uluslararası düzeydeki en büyük buluşma noktası olan fuarda elektrikli aletler, cam ürünler, masa dekorasyon ürünleri, mutfak eşyaları, çatal bıçak, saatler, takılar, seramik ve porselen ürünler, hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri, plastik el sanat ürünleri, resim çerçeveleri, ev dekorasyonu, masa süsleri ve ev mobilyaları da sergileniyor.

Almanya’nın ardından fuara en fazla katılımcısı olan ülkeler 591 firmayla Çin/Hong Kong, 421 firma ile Hindistan, 353 firma ile İtalya, 155 katılımcı ile Fransa, 150 firmayla Türkiye, 146 şirket ile İngiltere Birleşik Krallık, 140 Hollanda ve 103 firmayla da İspanya şeklinde sıralanıyor.