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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.10.2018 - 23:57, Son Güncelleme:

Herkesin cevabını aradığı soru: "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?"

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Herkesin cevabını aradığı soru: "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkmamasının ardından geçen 18 gün sonrasında Suudi makamları, orada çıkan bir kavga sonucu öldüğünü itiraf eden açıklamalarda bulundu.

Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden herkesin birinci gündeminde "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" sorusu yer alıyor.
Kaşıkçı'nın ölümüne dair Suudilerden gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmek istiyor.
Amerikan Newyork Times gazetesi yazarı Roger Cohen, öldürülme haberinin ardından kaleme aldığı yazısında, alaycı üslupla ölüm olayına ilişkin "Kavgada elle boğularak mı?" öldürüldü sorusunu soruyor.

Cohen yazısında, "Kaşıkçı'yla görüşmek için 15 kişi mi gönderildi? Onların birinde testere mi vardı? Kaşıkçı Başkonsolosluktan 17 gün sonra mı çıktı?" şeklinde sorular da soruyor.

"HİKAYE YAZMALARI İÇİN Mİ YOLLANDI?"

Cohen, Suudilerin hikayeyi yeniden kurguladığına ilişkin düşüncesini ise, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad'a daha kabul edilebilir bir hikaye yazmaları için yollandıysa, bu görevin başarısızlıkla sonuçlandığı müjdesini vermek gerek" şeklinde ifade ediyor.
Öte yandan Nobel Barış ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkul Karman ise, Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ile Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı "suikastını skandalsız bir şekilde tamamlamada başarısız oldukları için görevden alındıkları" yorumunu yaptı.

Adı geçen iki şahsiyetin görevden alınmalarının ardından Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında kurulacak yeni bir komisyonla ülkenin genel istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılması emrini verdi.

"BİN CEMAL ÇIKACAK"

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tanınan akademisyen ve siyasi yorumcu Abdulhalik Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Özgürlük yolunun yoldaşına Allah rahmet etsin. Bugün benim, Kaşıkçı'nın arkadaşları ve dünyanın tüm özgür insanları için çok hüzün verici bir gün. Hak sözü cesaretle söylemek için kim öne çıktıysa, özgürlük mücadelesine giriştiyse bunun bedelini ağır ödüyor. Dostum, senin yokluğunda da özgürlük yürüyüşü devam edecek. Cemal'in yokluğunun ardından özgürlük meşalesini eline alacak bin Cemal çıkacaktır."
Mısırlı düşünür ve akademisyen Seyfeddin Abdulfettah ise, Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrını eleştirerek, "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülüşünü defalarca niye inkar etti? Adamın cesedi nerede? Kayboluşundan iki hafta sonraki bir zamana dek ölümüne neden olan 'Kavga hikayesi' niye gecikti?" sorusunu yöneltti.

Yine Mısırlı ünlü aktivist Vail Guneym de "Yeryüzünün her yerinde insanlığa inananların birçoğunun akıllarında ve kalbinde düşünce şehidi Kaşıkçı'nın anısı yaşayacak." ifadesini kullandı.

"MEDİNE'YE DEFNEDİLMEYİ VASİYET ETMİŞTİ"

Guneym, Kaşıkçı'yı asil bir mücadele insanı olarak tanıdığını belirterek, Suudi Krallığı'ndaki akil adamların, bu vahşi suça katılan, planlayan ve onaylayan üst düzey olduğuna bakılmaksızın her kim varsa cezalandırılmasının önemini kavramalarını temenni etti.

Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı.
Lübnanlı gazeteci Necla Ebu Mera da benzer ifadelerle, "Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?" diye sorarak açıklamanın ciddiyetsizliğine işaret etti.
Yemenli gazeteci Hamdi el-Bekkari, Twitter'da "Herkesin merak ettiği, 'Cesedi nerede?' sorusuna cevap istiyoruz" ifadelerini paylaştı.

Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.

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