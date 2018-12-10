Herkesi ilgilendiriyor... İzniniz olmadan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
10.12.2018 - 22:25, Son Güncelleme:

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, binden fazla popüler mobil uygulamanın, kullanıcıların konum bilgilerini toplayarak izinsiz başka şirketlere sattığını ortaya çıkardı.

NYT, "Uygulamalarınız dün gece nerede olduğunuzu biliyor ve bunu da sır olarak saklamıyor" başlığıyla hazırladığı dosya haberinde, mobil uygulamaların insanların hareketlerini toplayarak, izinsiz şekilde başka şirketlere sattığını ortaya koydu.

Haberde, "Mobil konum endüstrisi, uygulamaları kişiselleştirmek ve yakınlardaki iş yerlerinin reklamlarını göndermek amacıyla başladı ancak bu bir veri toplama ve analiz makinasına dönüştü." ifadesine yer verildi.

Gazetenin araştırmasına göre en az 75 şirket, yerel haberler, hava durumu ya da benzeri bilgileri almak için konum servislerini etkinleştiren kullanıcıların uygulamaları yoluyla konum bilgilerini topluyor. Şirketler, topladıkları bu verileri reklamcılara, perakendecilere ve hatta müşterilerinin davranışlarını öğrenmek isteyen serbest yatırım fonlarına satıyor ya da kendisi kullanıyor.

PAYLAŞMA KODU BULUNUYOR

Haberde kullanılan "MightySignal" adlı mobil analiz firmasının 2018 verisine göre, binden fazla popüler cep telefonu uygulamasının bu tür veri satan şirketler için konum paylaşma kodu bulunuyor.

Bu uygulamaların 1200 kadarının Google'ın Android sisteminde, 200 kadarının ise Apple'ın IOS işletim sisteminde bulunduğu tespit edildi.

Konum merkezli mobil reklamcılık sektöründe lider konumda olan Google ve Facebook'un verileri satmadığını, kendi hizmetleri için kullandıklarını söylediğine işaret edilen haberde, rekabet halinde olan daha küçük şirketlerin finans kurumlarına hem verilerini hem de analizlerini sattığı belirtildi.

Piyasa araştırma şirketi Opimas'ın verilerine göre, 2020'ye kadar finansal kurumlara veri ve analiz satan bu endüstri, yılda 250 milyon dolarlık bir pazara ulaşacak.

VERİLEN İZİNLER TARTIŞMA KONUSU

Konum odaklı reklamcılık sektörünün bu yıl 21 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken, konum toplama konusunda "Weather Channel" ve "Foursquare" adlı uygulamalar öne çıkıyor.

Bazı konum servisi şirketleri cep telefonu kullanıcılarının uygulamaları satın alırken, konum servislerinin kullanılmasına izin verdiğini, bu nedenle de bu verilerin kullanılmasında sıkıntı olmadığını iddia ediyor.
NYT ise haberinde kullanıcıların konumlarına izin vermesi için çıkan uyarıların ya eksik ya da yanlış yönlendirici olduğunu ileri sürdü.
Kullanıcıların trafik bilgisi gibi uygulamalara bilgi almak için konum kullanma izni verdiğini ancak bu durumda konumunun paylaşılacağı ya da satılacağından haberdar edilmediği vurgulandı.

"KARANLIKTA BIRAKMAK HAKSIZLIK"

Haberde, ABD'de herhangi bir kısıtlama bulunmayan veri toplama ve satışını kısıtlamak için Kongre'ye yasa tasarıları sunan Demokrat Senatör Ron Wyden'ın görüşlerine de yer verildi.

Konum bilgilerinin, insanların psikiyatr ziyaretleri ya da kişisel ilişkilerini de ortaya koyabileceğine dikkati çeken Wyden, "İnsanları, verilerinin nasıl satıldığı ve paylaşıldığı konusunda karanlıkta bırakıp, bu konuda harekete geçmelerini engellemek haksızlık." değerlendirmesinde bulundu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (10.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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