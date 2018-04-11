Herkesi böyle kandırmış! Facebook hesabı ele verdi
Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Hanna Dickenson, ailesine ölümcül bir kanser hastası olduğunu ve yurtdışında tedavi olmak için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yardım kampanyası başlatan ailesi ise kadın için yardım toplamaya başladı. Ancak kadının kanser hastası olmadığının ortaya çıkması mahkemeyi harekete geçirdi.
Hanna Dickenson, ölümcül bir kanser hastası olduğunu söyleyerek 43 bin Avustralya doları toplanmasını sağladı. Ancak genç kadının insanların yardım etme ve paylaşma duygularını bu şekilde istismar etmesi sonuçsuz kalmadı...
Genç kadına yardım etmek için seferber olan kişilerden biri, art arda 4 kez bağış yaptı. Ancak kadının bu paraları tatillerde harcadığı Facebook fotoğraflarıyla ortaya çıktı.
Hâkim David Starvaggi, "Genç kadın insanların yardım etme ve sosyal güven hislerini ihlal etti. Bu insanlar çok çalışan ve kendi paralarını veren kişilerdi" dedi.
Facebook'a eğlence hayatında çekildiği fotoğrafları koyan kadın hakkında şüpheler bir süre sonra arttı. Daha sonraki tıbbi tetkiklerde kadının kanser hastası olmadığı anlaşıldı.
Dickenson'a işlediği suç nedeniyle 3 ay hapis cezası verildi.
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