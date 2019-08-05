Herkes yüzdü Zapata uçtu
Fransa ile İngiltere arasında yaklaşık 35 kilometre uzanan Manş Denizi, bugüne kadar onlarca kişi tarafından yüzülerek geçilmişti. Fransız mucit Franky Zapata ise bu mesafeyi kendi icadı uçan kaykay ile ‘uçarak geçen ilk kişi’ unvanını aldı. Zapata, Fransa’dan dün sabah havalandı ve 22 dakika sonra İngiltere’ye indi.
‘UÇAN kaykay’ın Fransız mucidi Franky Zapata (40), dün ikinci denemesinde Fransa ile İngiltere’yi ayıran Manş Denizi’ndeki Dover Boğazı’nı uçarak geçmeyi başardı. Zapata, Fransa’daki Calais kenti yakınlarındaki Sangatte’den yerel saatle dün sabah saat 06.17’de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere’nin Saint Margaret Koyu’na iniş yaptı. Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında deniz yüzeyinden en az 15 metre yükseklikte ‘uçan’ Zapata, Manş Denizi’nin ortasında bir kez kaykayına yakıt ikmali yaptı. Saint Margaret Koyu’na gelen kalabalığın arasına başarıyla indikten sonra, “Bu muhteşem hissettiriyor” diyerek gözyaşlarına boğulan Zapata, inişini bekleyen gazetecilere ise “Açıkçası yorgunum. Son 5-6 kilometrede sadece keyfini çıkardım. Bunun tarihi bir olay olup olmadığına ben tek başıma karar veremem, zaman gösterecek” dedi. Zapata’ya Manş Denizi uçuşu sırasında Fransız Donanması’na bağlı gemiler ve bütün uçuşu çeken bir de helikopter eşlik etti. Fransız havacı ve mucit Louis Bleriot, 1909 yılında Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk insan olmuştu.
ORDUDAN SİPARİŞ ALDI
Garajında geliştirdiği kaykayla geçtiğimiz aralık ayında ordudan 1.3 milyon Euro’luk (8 milyon 50 bin TL) sipariş alan Fransız mucit, 14 Temmuz’da uçan kaykay üzerinde sergilediği gösteriyle Fransa’da Bastille Günü kutlamalarına damga vurmuştu.
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