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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Herkes yüzdü Zapata uçtu

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Herkes yüzdü Zapata uçtu

Fransa ile İngiltere arasında yaklaşık 35 kilometre uzanan Manş Denizi, bugüne kadar onlarca kişi tarafından yüzülerek geçilmişti. Fransız mucit Franky Zapata ise bu mesafeyi kendi icadı uçan kaykay ile ‘uçarak geçen ilk kişi’ unvanını aldı. Zapata, Fransa’dan dün sabah havalandı ve 22 dakika sonra İngiltere’ye indi.

‘UÇAN kaykay’ın Fransız mucidi Franky Zapata (40), dün ikinci denemesinde Fransa ile İngiltere’yi ayıran Manş Denizi’ndeki Dover Boğazı’nı uçarak geçmeyi başardı. Zapata, Fransa’daki Calais kenti yakınlarındaki Sangatte’den yerel saatle dün sabah saat 06.17’de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere’nin Saint Margaret Koyu’na iniş yaptı. Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında deniz yüzeyinden en az 15 metre yükseklikte ‘uçan’ Zapata, Manş Denizi’nin ortasında bir kez kaykayına yakıt ikmali yaptı. Saint Margaret Koyu’na gelen kalabalığın arasına başarıyla indikten sonra, “Bu muhteşem hissettiriyor” diyerek gözyaşlarına boğulan Zapata, inişini bekleyen gazetecilere ise “Açıkçası yorgunum. Son 5-6 kilometrede sadece keyfini çıkardım. Bunun tarihi bir olay olup olmadığına ben tek başıma karar veremem, zaman gösterecek” dedi. Zapata’ya Manş Denizi uçuşu sırasında Fransız Donanması’na bağlı gemiler ve bütün uçuşu çeken bir de helikopter eşlik etti. Fransız havacı ve mucit Louis Bleriot, 1909 yılında Manş Denizi’ni uçakla geçen ilk insan olmuştu.

ORDUDAN SİPARİŞ ALDI

Garajında geliştirdiği kaykayla geçtiğimiz aralık ayında ordudan 1.3 milyon Euro’luk (8 milyon 50 bin TL) sipariş alan Fransız mucit, 14 Temmuz’da uçan kaykay üzerinde sergilediği gösteriyle Fransa’da Bastille Günü kutlamalarına damga vurmuştu.

 

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