Herkes parasını onda unutuyor

ATİLLA Talu, aracında birçok kez para unutulduğu ve her seferinde taksi merkezine durumu anlatarak bilgi verdiğini söyledi. Son olarak aracında unutulan çantada 800 euro olduğunu belirten Talu, şunları söyledi: “Bugüne kadar takside en büyük parayı CeBİT fuarına bıraktığım bir müşteri unuttu. Yedi yıl önceydi. Müşteri arabada 101 bin euro unuttu. 5 yıl önce de içinde 9 bin euro olan bir çanta unutuldu. Noel döneminde de bir müşterim 4 bin euroyu bırakıp gitmişti. Unutulan paraların hepsini çalıştığımız taksi merkezi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırdık.”