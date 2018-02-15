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    Herkes parasını onda unutuyor

    İHA
    15.02.2018 - 21:02 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hannover kentinde taksi şoförlüğü yapan Türkiye kökenli Atilla Talu, taksisinde bu zamana kadar unutulan toplam 114 bin 800 euroyu sahiplerine iade etti.

    ATİLLA Talu, aracında birçok kez para unutulduğu ve her seferinde taksi merkezine durumu anlatarak bilgi verdiğini söyledi. Son olarak aracında unutulan çantada 800 euro olduğunu belirten Talu, şunları söyledi: “Bugüne kadar takside en büyük parayı CeBİT fuarına bıraktığım bir müşteri unuttu. Yedi yıl önceydi. Müşteri arabada 101 bin euro unuttu. 5 yıl önce de içinde 9 bin euro olan bir çanta unutuldu. Noel döneminde de bir müşterim 4 bin euroyu bırakıp gitmişti. Unutulan paraların hepsini çalıştığımız taksi merkezi vasıtasıyla sahiplerine ulaştırdık.”

    Herkes parasını onda unutuyor

    Etiketler: Atilla Talu , Türk taksici , herkes bu takside para unutuyor , Avrupa'dan haberler
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