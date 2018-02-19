Her zamanki gibi sadece korkutuyor

BATI Avrupa ülkelerindeki göçmen sayısının hızlı artış gösterdiğini, Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde, ekonomi, çevre koruma, sağlığa yapılan harcamadan daha fazlasının mülteci, göçmen ve uyum için yapıldığını iddia eden Orban, göçmenlerin çoğunun İslam dünyasından geldiğini ve sürecin böyle devam etmesi durumunda Avrupa’nın birçok büyük kentinde Müslümanların çoğunlukta olacağını vurguladı. Orban, “Eğer böyle devam ederse bugünkü şekliyle tanıdığımız kültürümüz, kimliğimiz ve uluslarımız kaybolacak. En kötü rüyalarımız gerçeğe dönüşecek. Batı düşerken, Avrupa bu işgalin farkında bile değil” diye konuştu.

Göçmenlerin her zaman büyük kentleri ‘işgal’ ettiğini savunan Orban, Avusturya ziyaretinde bu yıl okula başlayanların arasında İslam dinine mensup çocukların sayısında büyük artış olduğunu öğrendiğini aktardı.

‘GÜNEYDEN İŞGALİ ÖNLEDİK’

İslam medeniyetinin, Avrupa’ya İslam’ı yaymayı her zaman ödev olarak gördüğünü ve İslam’ın gelecekte sadece Güney’den değil, aynı zamanda Batı’dan da Orta Avrupa’nın kapılarını çalacağını ileri süren Orban, “Tel örgü inşa ederek, hukuki ve fiziki sınır korumasıyla, Sandor Pinter (İçişleri Bakanı) ve polislerimizin olağanüstü çabalarıyla Güney sınırlarımızı korumayı başardık. İslam dünyasının Güney’den bizi istila etmesini engelledik. Bu bölgeden Latin yani Batı Hıristiyanlığının son ülkesiyiz. Biz istikrarlı bir şekilde, en büyük kitleleri bile durdurmaya hazırız. Ortadoks ülkeleri de cesur bir şekilde savaşıyor. Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan’ı takdir ediyoruz” dedi.

Başbakan Orban, Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin göçmen konusunda farklı siyaset izlediğini de belirterek, “Batı Avrupa’da, eski büyük Avrupa ülkeleri göçmen ülkelere dönüştüler. Kültürel değerlerin değişmesi, Hıristiyan kültürüne sahip nüfusun azalmasıyla, büyük şehirlerin İslamlaşması günden güne ilerliyor. Şahsen, bu gidişatı durdurmaya istekli ve yetenekli siyasi oluşumların olmadığını görüyorum” ifadelerini kullandı.