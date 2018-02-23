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    Her şeylerini satıp dünya turuna çıktılar

    İHA
    23.02.2018 - 13:48 | Son Güncelleme:

    Dünya turu için 4 ay önce İngiltere’den yola çıkan seyyah çift, Bursa’nın İznik ilçesinde konakladı. İngiliz çift, ev ve arabalarını satıp, motosikletle 10 yıl sürecek dünya turuna çıktıklarını söyledi.

    İngiliz Andy Davidson (30) ile Alissa Patter (29), 4 ay önce her şeylerini satıp dünya turuna çıkmaya karar verdi. İngiliz çiftin bu macerası tam 10 yıl sürecek. Genç seyyahlar, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye ulaştı. Salı günü İznik’e giden ve bugün yeniden kaldıkları yerden tura devam edecek olan Davidson ve Patter, şu ana kadar 5 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.

    ‘TÜRK YEMEKLERİ ÇOK LEZZETLİ’
    İngiltere’de motor sporları dergisinde yazar olan Davidson ve finans uzmanı Patter, 2 yıl önce kendilerine bu yolculuğa nasıl başlayabilecekleri sorusunu sorduklarını, ardından ise her şeyi satıp böyle bir maceraya atıldıklarını söylediler. Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten Davidson, “Türkler çok sıcak kanlı. Yemekleri de çok lezzetli” dedi.
    Bugün yola çıkacak olan İngiliz çift, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Japonya, Hindistan, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika’yı gezip tekrar İznik’e dönmeyi hedefliyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , ingiliz çift , Dünya Turu , Bursa , iznik
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