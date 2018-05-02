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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
02.05.2018 - 19:46, Son Güncelleme:

Her şey bir Tweet'le başladı... Türk köftesi dünya basınında

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Her şey bir Tweet'le başladı... Türk köftesi dünya basınında

İsveç devletinin, İsveç köftesi tarifinin Türk mutfağına dayandığına ilişkin açıklamasının ardından Türk köftesi dünya basınında yer aldı.

İsveç devletinin Twitter'dan yaptığı, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" paylaşımının ardından Türk köftesi dünya basınında duyuldu. Söz konusu paylaşım yaklaşık 7 bin kişi tarafından retweetlenirken, 18 bin kişi tarafından da beğenildi. ’Sweden.se’ adlı resmi hesaptan yapılan itiraf, ABD ve İngiliz medyasından da büyük ilgi gördü.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

ABD’nin ünlü Newsweek dergisi haberi birinci sayfada yayınlarken, “İsveç köftelerinin uzun yıllardır ülkeye ait olduğu biliniyordu. Hafta sonu İsveç devleti sosyal medya hesabından köftenin Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı. İngiliz medya kuruluşu BBC ise, “İsveç köftesi Türklere ait” başlıklı haberinde “İsveç'in ulusal yemeği olan İsveç köftesinin Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bir çok Türk vatandaşı sosyal medya kullanıcısı, bu itiraftan dolayı İsveç'e teşekkür etti” denildi.

“ZATEN İSVEÇLİLER BİLİYOR”

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir çok restoranın menüsünde Türk köftesi bulunuyor. Stockholm'un Skarholmen bölgesinde bulunan Döner Kebab restoranının aşçısı Bayram Çakır, yaptığı açıklamada, İsveç'te restoranlardaki köftelerin Türk köftesi ismiyle sattığını söyledi. Çakır, “Zaten biz burada köfteleri 'Türk köftesi' diye satıyoruz. İsveçliler de Türk köftesi diye sipariş veriyorlar. Yani burada köftenin Türkiye'ye ait olduğunu zaten İsveçliler biliyor” ifadelerini kullandı.

ORTADAN KALKTI

Türk köftelerinin İsveç dışındaki ülkelerde de İsveç'e ait sanıldığını vurgulayan Çakır, “Bu durum İsveç'te değil de mesela İngiltere'ye veya Fransa'ya hatta ABD'ye gittiğin zaman İsveç köftesi veya IKEA köftesi gibi isimlerle takdim ediliyor. İsveç'in tarihi itirafı ile bu durum ortadan kalmış bulunmakta” değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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