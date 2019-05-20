Her dilde çeviri
İnternet alanında teknoloji devi Google, halen var olan her dilde ‘yazılı’ çeviriyi, ‘sesli’ boyuta taşımaya hazırlanıyor. Google ‘Translatotron’ aracılığıyla siz kendi dilinizde konuşacaksınız, bir ‘yapay zekâ’ dediklerinizi sizin sesinizle istediğiniz dile çevirecek.
Google, kullanıcıların sesini farklı dillere çevirmeyi sağlayacak ‘Translatotron’ isimli platform üzerinde çalıştığını açıkladı. Google’dan yapılan açıklamaya göre, yapay zekâ desteğiyle çalışacak Translatotron isimli çeviri hizmeti, kullanıcıların seslerini farklı dillere çevirecek ve sesten sese çeviri yapan ilk çeviri uygulaması olacak. Kullanıcının ses karakteristiğini koruyarak, aynı ses tonuyla farklı dillere çeviriyi mümkün kılacak servis, şirketin dünyada yaygın olarak kullanılan çeviri platformu Google Translate’i farklı bir boyuta taşıyacak. Farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Translatotron’un çeviri kalitesi uluslararası standartlarda belli yöntemlerle ölçüldü. Bu ölçümlerin sonucunda Translatotron’un, sesten sese birçok dilde nitelikli ve hızlı çeviri yapabildiği belirlendi.
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