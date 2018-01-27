Henüz 23 yaşında Avrupa'nın en çok dil bilen insanı oldu!

Yannis İkonomu, 1995 yılında Girit’te doğdu. Selanik Üniversitesi Dil Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Columbia Üniversitesi’nde Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri eğitimi gördü. 1995 yılından beri Brüksel’de yaşıyor ve AB Komisyonu’nda tercüman olarak çalışıyor.

İkonomu’nun özelliği tam 32 dil konuşması. Aralarında Türkçe, Kürtçe, Rusça, Çince, Ermenice dahil tam 32 dil. Avrupa’da en fazla yabancı dil bilen insanı olarak biliniyor İkonomu.

İngilizceyi ilkokul 1. sınıfında, Almancayı da ilkokul 2. sınıfında öğrendi. Türkçeyi ise lisede iken Ayşe adlı Kıbrıslı bir Türk’ten öğrendi. Maliye Bakanlığı’ndan emekli babası ve öğretmen annesi, tüm servetlerini oğullarının yabancı diller öğrenmesi için harcadılar. İkonomu, Avrupa dilleri arasında sadece Estonya ve Malta’nın dillerini konuşmayı bilmiyor.

Öğrendiği her yabancı dil ile insanları, hakları ve kültürlerini daha iyi tanıdığını söyleyen İkonomu “Ta Lizbon’dan, ta Çin sedine kadar seyahat ettiğimde, geçtiğim her ülkenin insanlarla kendi dillerini kullanarak anlaşıyorum” dedi. Tüm dünya halklarını, tüm dilleri seviyor. Türkçeyi ve Türkleri de. İkonolmu’ya göre “Bir kadeh rakı içtiklerinde Türkler ile Yunanlar ortak bir dil konuşabiliyorlar”.

