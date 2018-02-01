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    Heniyye'nin 'terör listesine' alınmasına sert tepki

    AA
    01.02.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), ABD yönetiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi terör listesine almasını kınadı.

    FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "FKÖ, ABD Hazine Bakanlığının Hamas lideri Heniyye'yi terör listesine almasını reddediyor ve bu kararı kınıyor." ifadesini kullandı.

    Ureykat Filistinli taraflara aralarındaki bölünmüşlüğü bitirme çağrısında bulunarak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:  "Filistin ulusal davasını korumak ve bu davayı yok etmeye yönelik planlarla mücadele etmek için ulusal birliği sağlamak üzere iç bölünmüşlüğe neden olan sebepler ortadan kaldırılmalıdır. "

    ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin "Özel Düzenlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiği bildirilmişti. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) de İsmail Heniyye'yi yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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