Hem taciz hem hapis
Mısır sinemasının ünlü kadın oyuncularından Amal Fathi, tacize uğramakla kalmadı, bu tacizi ‘ifşa’ ettiği halde bir de hapis cezası aldı.
Mısırlı ünlü kadın oyuncu, geçtiğimiz aylarda uğradığı cinsel tacizi sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda ifşa etti. Fathi’nin ifşa ettiği bu taciz vakası nedeniyle, hakkında ‘yalan haber yaymak’ suçlamasıyla dava açıldı. Sonuçlanan bu davada hâkim, genç kadın oyuncuyu ‘suçlu’ bularak 1 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Fathi, sosyal medyadan taciz olayının kanıtlarını sunduktan sonra evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Kadın hakları örgütleri Fathi’nin hapis cezası almasını kınadı.
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