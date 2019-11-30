Hem kendini hem eşini batatıyor
Eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham (45) için işler iyi gitmiyor.
Lüks moda markası ‘Victoria Beckham Limited’ adlı şirket faaliyete geçtiği 2008 yılından beri sürekli zarar ediyor. 2018 yılı bilançolarını inceleyen uzmanlar şirketin 12.2 milyon sterlin (90 milyon TL) zarar ettiğini, bunun da şimdiye kadar ki en yüksek zarar olduğunu vurguladı. Raporda şirketin 11 yıllık zararının 42 milyon sterline (311 milyon TL) ulaştığı, ayrıca David Beckham’ın eşi Victoria’ya son üç yılda
23 milyon sterlin yardım ettiği belirlendi.
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