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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
31.01.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Helsinki’de evsizlik sorunuyla ilgili kesin çözüm

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Helsinki’de evsizlik sorunuyla ilgili kesin çözüm

Finlandiya'nın başkenti Helsinki, "Önce Ev" ilkesine dayanan yeni bir uygulama sayesinde evsizlik sorununu neredeyse tamamen ortadan kaldırdı.

Helsinki'nin görkemli merkez istasyonundan çıktığınızda bir şey hemen dikkatinizi çeker: Ne bir evsiz görürsünüz ne de dilenci.

Belediye Başkan Yardımcısı Sanna Vesikansa, çocukluğu döneminde parklarda ve ormanda yatan yüzlerce, hatta binlerce evsiz olduğunu hatırlıyor.

"Ama artık yok, Helsinki'de evsizlik diye bir sorun yok" diyor.

Son 30 yıldır evsizlik sorunu Finlandiya hükümetlerinin hep gündeminde oldu.

1987'de ülke çapında 18 bin olan evsiz sayısı 2017'de 6 bin 600'dü.

Bunların ise çoğu akraba ve arkadaşlarının yanında kalıyor, sokakta yatmak zorunda kalanların sayısı çok az.

PEKİ, FİNLANDİYA BU SORUNU NASIL ÇÖZDÜ?

Önce ev tahsis ediliyor, sonra ihtiyaçlarına bakılıyor

2007'den bu yana hükümet evsizlik sorununu "Önce Ev" ilkesine dayanarak çözmeye çalıştı.

Buna göre, sokakta yatmak zorunda olanlara bir an önce sürekli kalabilecekleri, kendilerine ait bir ev tahsis ediliyordu.

Sonra, bu insanların diğer sorunları ele alınıp ihtiyaçlarına bakılıyor. Uyuşturucu sorunu olanların tedavisi, kişilere yeni beceriler kazandırılması, eğitime veya işe yönlendirme gibi.

Helsinki’de evsizlik sorunuyla ilgili kesin çözüm

18 yaşında yetimhaneden ayrılıp evsiz kalan Thomas Salmi, Helsinki sokaklarında 3 yıl geçirdikten sonra, kiliseye bağlı bir kuruluş tarafından işletilen sitelerde bir daireye yerleştirilmiş.

"Her şeyinizi kaybettiğinizde hiçbir şey umurunuzda olmuyor. İntiharı düşünüyorsunuz veya ölecek miyim, güvende miyim diye soruyorsunuz kendinize. Kış ortasında dışarıda yatıyorsanız ölme ihtimaliniz var" diyor.

Şimdi 24 yaşında olan Salmi hayatını yeniden düzene koymuş.

"Önce Ev" girişimi, evsiz kişinin hiçbir önkoşul getirmeden bir eve yerleştirilmesini öngörüyor.

Kişi alkol veya uyuşturucu bağımlısı bile olsa, kendisine yardımcı olmaya çalışan personel ile iletişimi sürdürdüğü sürece bu evde kalabiliyor. Kira ödemeleri gerekmiyor

Sitenin ortak mutfak ve kantininde veya diğer ortak kullanım alanlarında insanlar bir araya gelip sosyalleşebiliyor. Destek sunan görevlilere ulaşmak her an mümkün.

Helsinki’de evsizlik sorunuyla ilgili kesin çözüm

HELSİNKİ MODELİ İNGİLTERE'DE DE BAZI PİLOT BÖLGELERDE UYGULANACAK

Resmi rakamlara göre, sadece İngiltere'de evsizlerin sayısı 2010'da 1768 iken 2017'de 4751'e yükseldi. Yardım kuruluşları gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Helsinki modeli İngiltere'de de bazı pilot bölgelerde uygulamaya başlanacak.

Ancak Finlandiya'da karşılaşılan bazı sorunlar da var. Evsizleri yerleştirecek ev her an bulunamadığı gibi her 5 kişiden birinin tekrar sokağa döndüğü belirtiliyor.

Finlandiya, evsizlere 3 bin 500 yeni ev ve 300 yardımcı personel için son 10 yılda bu projeye 300 milyon euro harcadı.

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