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    Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti

    BERLİN
    13.02.2018 - 18:00 | Son Güncelleme:

    Ünlü şarkıcı Helene Fischer, yedi konserinin iptaline yol açan hastalığından dolayı evde yatarken, sevgilisi Florian Silbereisen ise onu bırakıp karnavalda eğlenmeye gitti.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti
    • Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti
    • Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti
    • Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti

    BİR süredir çıktığı konserlerde sürekli karnını tutan ünlü sanatçı Helene Fischer (33), hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Önce Berlin’deki Mercedes Arena’da vereceği 5 konseri iptal eden Fischer, şimdi de Viyana’da vereceği iki konserini iptal etti. Fischer’in üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve bu yüzden konserlerine çıkamayacağı bildirildi. Açıklamada, virüs kapan sanatçının yoğun tedavi gördüğü ifade edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, konserlerin ne zaman yapılacağı ya da yapılıp yapılmayacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Hastalığı nedeniyle sesi şarkı söylemeye elverişli olmayan Helene Fischer’in menajeri, sanatçının tedavisi için Amerika’dan bir doktor davet etti.

    Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti

    KOSTÜMÜNÜ GİYİP GİTTİ
    Fischer, sağlık sorunları ve konser iptalleriyle ilgili tepkilerle mücadele ederken, 36 yaşındaki sevgilisi Florian Silbereisen onu bu zor günlerde yalnız bıraktı. Silbereisen, Fischer’e destek olacağına Köln’deki karnavala katılmayı tercih etti. Üzerinde Romalıların kostümü bulunan Silbereisen, karnavalda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

    Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti

    BİLET PARALARI İADE EDİLEBİLİR
    Helene Fischer’in iptal edilen yedi konseri için yaklaşık 100 bin bilet satıldığı belirtildi. Hukukçular, iptal edilen konserler için bilet alanların, hem bilet paralarını hem de otel, uçak, otobüs veya tren biletlerinin ücretlerini talep etme haklarının olduğunu açıkladı.

    Etiketler: Helene’yi yatakta bırakıp karnavala gitti , Helene Fischer , Florian Silbereisen , avrupa'dan haberler
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