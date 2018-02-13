Helene’yi yatakta bırakıp, karnavala gitti

BİR süredir çıktığı konserlerde sürekli karnını tutan ünlü sanatçı Helene Fischer (33), hastalığı nedeniyle konserlerini iptal etmek zorunda kaldı. Önce Berlin’deki Mercedes Arena’da vereceği 5 konseri iptal eden Fischer, şimdi de Viyana’da vereceği iki konserini iptal etti. Fischer’in üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve bu yüzden konserlerine çıkamayacağı bildirildi. Açıklamada, virüs kapan sanatçının yoğun tedavi gördüğü ifade edildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, konserlerin ne zaman yapılacağı ya da yapılıp yapılmayacağı konusunda ise bir bilgi verilmedi. Hastalığı nedeniyle sesi şarkı söylemeye elverişli olmayan Helene Fischer’in menajeri, sanatçının tedavisi için Amerika’dan bir doktor davet etti.

KOSTÜMÜNÜ GİYİP GİTTİ

Fischer, sağlık sorunları ve konser iptalleriyle ilgili tepkilerle mücadele ederken, 36 yaşındaki sevgilisi Florian Silbereisen onu bu zor günlerde yalnız bıraktı. Silbereisen, Fischer’e destek olacağına Köln’deki karnavala katılmayı tercih etti. Üzerinde Romalıların kostümü bulunan Silbereisen, karnavalda çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BİLET PARALARI İADE EDİLEBİLİR

Helene Fischer’in iptal edilen yedi konseri için yaklaşık 100 bin bilet satıldığı belirtildi. Hukukçular, iptal edilen konserler için bilet alanların, hem bilet paralarını hem de otel, uçak, otobüs veya tren biletlerinin ücretlerini talep etme haklarının olduğunu açıkladı.