Heilbronn’da ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek mitingi

FACEBOOK üzerinden çağrıyı yapan Şengül Çakmakçı ile Nesrin Hayva, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve operasyonun hedefini Alman toplumuna anlatmak istediklerin söyledi. Çakmakçı ve Hayva, yaptıkları açıklamada şöyle dedi:

“Heilbronn ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızı mitinge davet ediyoruz. Duyurumuzu Facebook üzerinden yaptık. En az bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Bizler için savaşan kahramanlarımıza dualar edip, desteğimizi göstermek istiyoruz. Her gün sokakta terör örgütü PKK pankartı açanlara cevap olarak gücümüzü göstereceğiz. Hazırladığımız Türkçe ve Almanca basın açıklamasını da okuyacağız, askerimiz için dualar edeceğiz.

Zeytin Dalı Harekatı’nın yanlış anlatılmasını önlemek istiyoruz. Operasyonun amacının Almanlar tarafından da anlaşılmasını istiyoruz. Bunun bir barış harekatı olduğunu anlatmak istiyoruz. Mitingi vatan sevdalısı iki kadın olarak organize ediyoruz. Miting alanını, bayrağımızın renkleri kırmızı-beyaza büründürmek istiyoruz.”

Miting pazar günü saat 15.00’te, Heilbronn Kiliansplatz’da düzenlenecek.